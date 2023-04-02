Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri

Süper Lig'in 27. haftası ile Beşiktaş'ın derbi mücadelesine sahne olacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Fenerbahçe - derbisini beIN Sports canlı yayınlayacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Samet Akaydın, Attila Szalai, Bright Osayi-Samuel, Arao, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Joao Pedro, Enner Valencia

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Omar Colley, Tayyip Talha Sanuç, Arthur Masuaku, Amir Hadziahmetovic, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Vincent Aboubakar

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri