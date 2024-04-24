Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinin mesaisine başladı

İHA
Fenerbahçe, Süper Lig’in 34. haftasında cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçının hazırlıklarına başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk çalışmalarıyla sürdü.
Fenerbahçe, hazırlıklarına devam edecek
Ardından 3 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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