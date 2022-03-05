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    Fenerbahçe camiası, İsmail Kartal'ın kızının düğününde buluştu

    Fenerbahçe camiası, İsmail Kartal'ın kızının düğününde buluştu

    Fenerbahçe camiası, Teknik Direktör İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal'ın nikahında bir araya geldi. Çiftin nikah şahitleri Ali Koç oldu.
    • Haber Merkezi
    • 05.03.2022 - 11:16
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 11:21
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın kızı Sena Kartal, Sinan Yurdakul ile evlendi.

    Bir otelde gerçekleştirilen ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yöneticiler, teknik ve idari heyet, çiftin aileleri ve yakınları ile çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde çiftin nikah şahitliklerini Ali Koç yaptı.

    Fenerbahçe camiası, İsmail Kartal ın kızının düğününde buluştu #1

    FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

    Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz İsmail Kartal ve eşi Sema Kartal’ın kızı Sena; Esin ve Ali Yurdakul’un oğlu Sinan Yurdakul ile hayatını birleştirdi. Gayrettepe Dedeman Hotel'de gerçekleştirilen ve Başkanımız Ali Koç, yöneticilerimiz, teknik ve idari heyetimiz, çiftin aileleri ve yakınları ile çok sayıda davetlinin katıldığı düğün töreninde çiftin nikah şahitliklerini Başkanımız Ali Koç ve Osman Battal yaptı. Sena-Sinan çiftini tebrik eder, bir ömür boyu mutluluklar dileriz." denildi.

    Fenerbahçe camiası, İsmail Kartal ın kızının düğününde buluştu #2

    Fenerbahçe camiası, İsmail Kartal ın kızının düğününde buluştu #3

    Fenerbahçe camiası, İsmail Kartal ın kızının düğününde buluştu #4


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