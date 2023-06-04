Fenerbahçe cephesi, Galatasaraylı Nelsson için kırmızı kart bekledi

Süper Lig'de 37. haftanın kapanış mücadelesinde ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Şampiyon sarı-kırmızılıların ev sahipliğinde Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadelenin ilk yarısında tartışmalı bir pozisyon yaşandı.
Saha bir anda karıştı
Mücadelenin 35. dakikasında Fenerbahçe'nin sol kanattan, Galatasaray kulübesinin hemen önünden kazandığı taç atışı sonrası Valencia, topsuz alanda Nelsson'un müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyon sonrası hem saha içi hem de yedek kulübeleri bir anda karıştı.
Nelsson'un müdahalesi sonrası boynunu tutarak yerde kalan Valencia'nın tedavisi saha içinde gerçekleştirilirken gerginlik de yatıştı.
Nelsson için kırmızı kart istendi
Yaşanan bu gerginliğin ardından sarı-lacivertliler, maçın 12. dakikasında Valencia'ya yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Danimarkalı stoper için kırmızı kart bekledi. Hakem Abdulkadir Bitigen VAR'ı da dinledikten sonra maçın devam etmesini istedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)