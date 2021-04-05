Fenerbahçe-Denizlispor - CANLI SKOR

Süper Lig'in 32. haftasında şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe evinde ligin son sırasındaki Denizlispor'u ağırlıyor.

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94' Fenerbahçe'de Samatta yerine Mert Hakan oyunda.

88' Fenerbahçe'de Ozan ve Valencia'nın yerine Thiam ve Sosa oyunda.

86' Denizlispor'da Sakıb'ın yerine Hasan oyunda.

74' Denizlispor'da Diskerud'un yerine Mesanovic oyunda.

70' Fenerbahçe'de Serdar Aziz sarı kart gördü.

64' Gol... Fenerbahçe 1-0 Denizlispor (Samatta)

63' Denizlispor'da Sacko'nun yerine Dosevi oyunda.

63' Fenerbahçe'de Pelkas'ın yerine İrfan Can Kahveci oyunda.

59' Köşe vuruşunda gelen ortada Serdar Aziz'in kafa vuruşu auta çıktı.

49' Ozan Tufan'ın sert şutu kaleci Cenk'te kaldı.

46' İkinci yarı başladı

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Denizlispor

44' Sinan Gümüş'ün şutu üstten auta çıktı.

37' Sagal'ın uzaktan sert şutunu Altay uzaklaştırdı.

21' Pelkas'un uzaktan şutu auta çıktı.

18' Sacko savunma arkasına sarkıp kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak Fenerbahçe savunması müdahele etti.

5' Köşe vuruşunda gelen ortaya çıkan Ozan Tufan'ın kafa vuruşu auta çıktı.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 32. haftasında zirve mücadelesini sürdüren Fenerbahçe, düşme poasındaki Denizlispor'la kendi evinde karşılaşıyor.

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Müsabaka, beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Gökhan, Serdar, Atilla, Caner, Gustavo, Ozan, Valencia, Sinan, Pelkas, Samatta

Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski, Bakalorz, Diskerud, Sagal, Sacko, Rodallega