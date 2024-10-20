Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile berabere kaldı

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Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya geldi.

Mücadele düşük tempoda başlasa da ilerleyen dakikalarda iki takım da rakip kalede pozisyonlar üretmeye başladı.

Maçın 24. dakikasında Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic sahneye çıktı ve attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi.

FENERBAHÇE İLK YARIYI ÖNDE KAPATTI

İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Fenerbahçe, devre arasına 1-0 önde gitti.

İkinci yarı ilk yarıya nazaran daha tempolu geçti. Samsunspor, Fenerbahçe kalesinde ciddi tehlikeler üretti.

Mücadelenin 49. dakikasında Samsunspor'da Holse Fenerbahçe kalesine golünü attı ve durumu 1-1'e getirdi.

Karşılaşmanın bu bölümünde iki takımda rakip kalede tehlikeli pozisyonlar üretti.

SON DAKİKALARDA GELEN GOL

62. dakikada sahneye çıkan Maximin takımının 2. golünü attı ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçirdi.

Maçın 88. dakikasında Samsunspor Fenerbahçe kalesine etkili geldi ve Soner Aydoğdu ile durumu 2-2'ye getirdi.

Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve iki takım da 1 puana razı oldu.

SAMSUNSPOR FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNDE

Bu skorla Fenerbahçe 17 puanla dördüncü sırada yer alırken, Samsunspor bir puan önünde üçüncü sırada yerini aldı.

Fenerbahçe, haftaya Bodrum FK ile evinde karşı karşıya gelecek.