Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Al Musrati'nin cezası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati'ye 2 maç ceza verdi.

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), geçen hafta sonu liglerde oynanan maçların ardından yapılan sevklerle ilgili cezaları açıkladı.

Al Musrati'ye 2 maç ceza verildi

Beşiktaş'a iki ayrı konuda toplam 732 bin TL ceza verilirken, siyah-beyazlıların Fenerbahçe ile oynadığı derbide kırmızı kart gören Al Musrati 2 maç ceza aldı.

Al Musrati, Beşiktaş'ın Süper Lig'deki Çaykur Rizespor ve Alanyaspor maçlarında forma giyemeyecek. Libyalı orta saha oyuncusu kupadaki Ankaragücü rövanşında ise tercih edilmesi halinde sahada olabilecek.

Fenerbahçe ve Galatasaray'a da ceza

Öte yandan Fenerbahçe'ye 112 bin, Galatasaray'a da 500 bin TL para cezası verildi.