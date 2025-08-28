Fenerbahçe dev gelir fırsatını kaçırdı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, hem Şampiyonlar Ligi hasretini 17 yıla çıkardı hem de yüksek gelirden oldu.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmayı başarabilseydi yaklaşık 25 milyon euro ayak bastı ücret kazanacaktı.

GELİR 29 MİLYON EUROYA YÜKSELECEKTİ

Sarı-lacivertlilerin play-off turunda elde ettiği 4.29 milyon euro gelirle birlikte bu ücret, 29 milyon euroya kadar yükselecekti.

Fenerbahçe, yayın hakları ve katsayı puanı ile daha fazla gelir elde etme fırsatını kaybetti.

TESELLİ ÜCRETİ, AVRUPA LİGİ'NE AYAK BASTI PARASI...

Benfica'ya elenen sarı-lacivertliler, 4.29 milyon euro 'play-off' geliri alacak.

Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertliler, 4.31 milyon euro ayak bastı parası kazanacak.