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Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 06.09.2022 - 10:36
Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk maçında evinde Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.Sarı lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi eleme maçlarında Kiev'e elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmişti.
UEFA Avrupa Ligi gruplarında aynı gruba düşen Fenerbahçe ve Dinamo Kiev bu sezon 3. kez karşı kaşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi B grubunda Fenerbahçe'nin rakipleri AEK Larnaca, Rennes, ve Dinamo Kiev oldu.Jorge Jesus yönetiminde gruptan çıkmak isteyen sarı lacivertlilerde UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu.
Lemos, Bruma, Burak Kapacak, Nazım Sangare, Çağtay Kurukalıp, Serdar Dursun ve Novak, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda yer almayan isimler oldu.
Futbolseverler Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasında oynanacak maçın detaylarını araştırmaya başladı.İşte zorlu maçın detayları..
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı ne zaman oynanacak?
Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in karşılaşacağı UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk maçı 8 Eylül saat 19.45'te oynanacak.Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak.