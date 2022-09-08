Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde grup maçları heyecanı başlıyor.Temsilcimiz Fenerbahçe gruptaki ilk maçında evinde Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek..

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu ilk maçında evinde Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak.Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi elemelerinde saf dışı bırakan Dinamo Kiev Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalamamıştı.

Sarı lacivertli ekip bu zorlu maçta taraftarı önünde Kiev'den rövanşı almak istiyor.Kapalı gişe oynanacak maçın biletleri tükendi.

Büyük bir ilginin olduğu maçın detayları merak konusu oldu.Bu kritik maçı televizyon ekranlarından izlemek isteyenler maçın kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

İşte Fenerbahçe ile Dinamo Kiev'in karşılaşacağı kritik maçın deatayları..

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçının detayları

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda bugün oynanacak maçın başlama saati 19.45 oldu.Macar hakem Tamas Bognar'ın yöneteceği maç EXXEN kanalından canlı yayınlanacak.