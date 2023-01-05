Fenerbahçe Eden Hazard'ı istiyor

Fenerbahçe Eden Hazard'ı istiyor

Fenerbahçe, Real Madrid kariyerinin sonuna gelen Belçikalı Eden Hazard'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Real Madrid, 2019 yılında Chelsea'den 115 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Eden Hazard'ı kadrosuna kattı.

5 yıllık sözleşme yapılan Belçikalı, üst üste yaşadığı uzun süreli sakatlıklar nedeniyle hayal kırıklığı yarattı.

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin planları arasında yer almayan Hazard için gelen teklifler değerlendirilmeye alındı.

İspanya’nın önemli spor sitelerinden Fichajes, Hazard için en ciddi teklifin Fenerbahçe'den geldiğini yazdı.

Maaşının büyük kısmı ödenecek

Haberde; Fenerbahçe'nin, oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmayı planladığı ve yüksek maaşının büyük kısmının karşılanacağı yazıldı.

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Michy Batshuayi'nin de milli takımdan arkadaşı olan Hazard için devreye girdiği belirtildi.

Kilolu hali dikkat çekti

Son olarak İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda Cacereno'yu 1-0 mağlup eden Real Madrid'in ilk 11'inde sahaya çıkan Hazad, görüntüsü ile büyük eleştiri topladı.

67 dakika sahada kalan Hazard'ın fazla kiloları, İspanyol taraftarlar tarafında tiye alındı.