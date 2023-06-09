Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya sözleşme teklif etti Fenerbahçe, Inter'in golcü futbolcusu Edin Dzeko için harekete geçti. Sarı-lacivertliler Boşnak futbolcuya 2 yıllık sözleşme önerdi.

Süper Lig'de 2022-23 sezonu sona ererken kulüplerde transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ligi ikinci tamamlayan Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın geleceği belirsizliğini korurken Joshua King, Michy Batshuayi ve Joao Pedro ile ilgili olumlu ya da olumsuz bir karar verilmedi.

Ancak yeni golcü konusunda arayışlarını sürdürdüğü bilinen Fenerbahçe için önemli bir iddia ortaya atıldı.

İtalya'dan La Repubblica'nın haberine göre; Fenerbahçe, Inter'in golcüsü Edin Dzeko'ya teklifte bulundu.

Fenerbahçe sözleşme teklif etti

Bu hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelecek olan Edin Dzeko'nun, İstanbul'da kalabileceği belirtildi.

Haberde; "Fenerbahçe, Dzeko'ya 4 milyon eurodan 2 yıllık sözleşme teklif etti. 37 yaşındaki forvet, 'Evet' derse finalden sonra da İstanbul'da kalabilir." ifadeleri kullanıldı.