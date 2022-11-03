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    Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı geri çağırıyor

    Fenerbahçe, Emir Ortakaya'yı geri çağırıyor

    Stoper bölgesinde yaşanılan sakatlıkların ardından Fenerbahçe, Göztepe'ye kiraladığı genç stoper Emir Ortakaya'yı devre arasında takıma geri çağırmayı düşünüyor.
    • 03.11.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 17:31
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    Süper Lig'de lider durumda olan Fenerbahçe'nin, sezon başında Göztepe'ye kiraladığı stoper Emir Ortakaya'yı takıma geri çağıracağı iddia edildi.

    Rotasyon için genç stopere ihtiyaç duyuluyor

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un, Gustavo Henrique ve Luan Peres'in sakatlıkları nedeniyle savunma hattını kurmakta zorlandığı, lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki rotasyon için defansta genç stopere ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

    Fenerbahçe, Emir Ortakaya yı geri çağırıyor #1

    Göztepe'de bütün maçlarda forma giydi

    18 yaşındaki Emir, bu sezon Göztepe'de ligdeki 10 maçın tamamında ilk 11'de 90 dakika oynarken, U19 Milli Takım'da da 2 maçta görev yaptı.

    Fenerbahçe, Emir Ortakaya yı geri çağırıyor #2

    Göztepe göndermeye sıcak bakmıyor

    Göztepe'de Emir'i bonservisiyle almayı planlayan yönetimin ise genç futbolcuyu devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı öğrenildi.

    Emir'in menajerliğini, eski futbolcu olan babası Ulaş Ortakaya yapıyor.

    Fenerbahçe, Emir Ortakaya yı geri çağırıyor #3


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