Fenerbahçe, Enner Valencia'ya veda etti Fenerbahçe, sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrılan Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia’ya verdiği emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İHA

Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia, takımdan ayrıldı. Tecrübeli golcü Brezilya Ligi ekiplerinden Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertliler, Valencia için sosyal medya hesabından bir teşekkür mesajı yayımladı. Mesajda, şu ifadeler kullanıldı:

"3 sezon boyunca formamızı terleten, bu sezon gösterdiği performans ile adını Fenerbahçe Tarihine yazdıran Enner Valencia'ya kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

Sezonu gol kralı olarak bitirdi

33 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezonda 116 maçta 59 gol, 17 asistle oynadı. Valencia, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu da gol kralı olarak tamamladı.