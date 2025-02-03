Fenerbahçe, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı

İHA

Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında 5 Şubat Çarşamba günü saat 20.30’da Erzurumspor FK’yı ağırlayacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

İDMANDAN NOTLAR

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenman, salonda core çalışması ile başladı.

Ardından sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk programları ile çalışmalarına devam eden sarı-lacivertliler, daha sonrasında ise pas ve şut çalışması yaptı.

Fenerbahçe günün antrenmanını, dar alanda oynadığı çift kale maçlarla noktaladı.

Dün oynanan Rizespor maçına ilk 11’de başlayan ve 60 dakika süre alan oyuncular ise rejenerasyon ve aktif dinlenmeye yönelik programlar uyguladı.

HAZIRLIKLAR YARIN SONA ERECEK

Sarı-lacivertli takım, yarın yapacağı antrenman ile Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.