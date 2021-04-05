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    Fenerbahçe evinde Denizlispor'u yendi

    Fenerbahçe evinde Denizlispor'u yendi

    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde ligin son sırasındaki Denizlispor'u mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 05.04.2021 - 21:01
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 21:04
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    Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor'u ağırladı. Şampiyonluk mücadelesinde kritik bir maça çıkan Fenerbahçe 3 puanı tek golle aldı ve maçı kazandı.

    Fenerbahçe’nin tek golünü 64. Dakikada Samatta kaydetti.

    FENERBAHÇE 2. SIRAYA YÜKSELDİ

    Şampiyonluk mücadelesindeki önemli maçta rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaybettiği haftada sarı-lacivertli ekip kazanarak puanını 62’ye yükselterek Galatasaray’ın üstüne çıktı.

    Ligin son sırasında bulunan Denizlispor ise 25 puanda kaldı.

    Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çıktığı ilk maçı kazandı.

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    Fenerbahçe evinde Denizlispor u yendi #3

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