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Fenerbahçe evinde Denizlispor'u yendi
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde ligin son sırasındaki Denizlispor'u mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi.
- Haber Merkezi
- 05.04.2021 - 21:01
- Güncelleme : 05.04.2021 - 21:04
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor'u ağırladı. Şampiyonluk mücadelesinde kritik bir maça çıkan Fenerbahçe 3 puanı tek golle aldı ve maçı kazandı.
Fenerbahçe’nin tek golünü 64. Dakikada Samatta kaydetti.
FENERBAHÇE 2. SIRAYA YÜKSELDİ
Şampiyonluk mücadelesindeki önemli maçta rakipleri Galatasaray ve Beşiktaş’ın kaybettiği haftada sarı-lacivertli ekip kazanarak puanını 62’ye yükselterek Galatasaray’ın üstüne çıktı.
Ligin son sırasında bulunan Denizlispor ise 25 puanda kaldı.
Emre Belözoğlu Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çıktığı ilk maçı kazandı.