Fenerbahçe forma satışında rekor kırdı! Fenerbahçe, yeni sezon formalarının yılbaşına kadar olan süreçte 350 bin adet sattığını ve bunun rekor olduğunu duyurdu.

ensonhaber.com

2024 yılına topladığı 44 puanla Süper Lig lideri olarak giren UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de H Grubu'nu 1. bitiren ve doğrudan son 16 turuna kalan Fenerbahçe, başarılı bir sezon geçiriyor.

İsmail Kartal yönetimindeki sarı-lacivertlilere saha içinin haricinde saha dışından da güzel bir haber geldi.

Fenerbahçe, forma satışında rekor kırıldığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium'dan yapılan açıklamada, yeni sezon formalarının yılbaşına kadar olan süreçte 350 bin adet sattığı ve bunun rekor olduğu belirtildi.

"Bu gurur hepimizin"

Fenerium'dan yapılan açıklamada, şöyle denildi: