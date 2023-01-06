Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda?

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçının tarihi, saati ve kanalı merak ediliyor. Peki Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte yayınlanacağı kanal...

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe -Galatasaray maçının günü ve saati merak ediliyor. Ligin 18. haftasında oynanacak olan maç Ülker Stadyumu'nda yapılacak. İşte maçın kanalı ve tarihi...

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı ne zaman?

İlgiyle takip edilen maç Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Zirve yarışını da yakından ilgilendiren bu derbide son yıllarda beraberlikler yaşanmıştı. Ezeli iki takım arasında oynanan son 10 karşılaşmanın 6'sı beraberlikle sona ermişti.

Ayrıca diğer 4 mücadelede ise sarı-kırmızılı takım 2, sarı-lacivertliler de 2 kez galip taraf olmuştu. Bu galibiyetler, son 5 müsabakada gelmişti.

Fenerbahçe Galatasaray maçı hangi kanalda yayınlanacak?

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, kariyerinde 3. kez Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde görev almış olacak. Fenerbahçe Galatasaray Derbi maçı 8 Ocak Pazar akşamı beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.