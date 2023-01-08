Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu?

Süper Lig'in dev derbisi Fenerbahçe-Galatasaray maçı için geri sayım başladı. Peki FB-GS derbi maçı saat kaçta, hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu mu, açıklandı mı? İşte detaylar...

Futbol severleri derbi heyecanı sardı...

Süper Lig'in 18.haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlayacak.

Türk futbolunun nefes kesen derbilerinden Fenerbahçe-Galatasaray maçı için hazırlıklar tammalandı.

Derbi tarihinde 396. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım yine yeşil sahada ter dökecek.

Dev mücadelenin saati ve yayın detayları izleyiciler tarafından merak ediliyor. FB-GS derbisi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusu gündemde yer alıyor.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu mu sorusuna da yanıt aranıyor.

Peki dev derbi FB-GS maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İlk 11'ler açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi saat kaçta?

8 Ocak Pazar akşamı Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak yılın ilk derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Maçta Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy ve Süleyman Abay yapacak. Müsabaka, beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

FB-GS derbisi muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Altay, Serdar, Gustavo, Szalai, Osayi, Arao, Crespo, Ferdi, İrfan, Batshuayi, King

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi