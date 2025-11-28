Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde son 10 maç

- Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 10 derbisinde Galatasaray 5, Fenerbahçe 3 kez kazandı, 2 maç berabere bitti.
- Galatasaray, galibiyetlerden birini hükmen aldı.
- Yeni maç 14. haftada Kadıköy'de oynanacak.
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazartesi günü saat 20.00'de Kadıköy'de karşılaşacak.
Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesinde ezeli rakiplerin son 10 maçına bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü var.
GALATASARAY'IN 5, FENERBAHÇE'NİN 3 GALİBİYETİ VAR
İki takım arasında 8'i lig, 1'er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 müsabakada Aslan 1'i hükmen 5 kez kazanırken, Kanarya ise 3 defa galip ayrıldı. 2 mücadele de berabere tamamlandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:
21.11.2021
Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Lig)
10.04.2022
Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)
08.01.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)
04.06.2023
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
24.12.2023
Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)
07.04.2024
Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Hükmen) (Süper Kupa)
19.05.2024
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)
21.09.2024
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)
24.02.2025
Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)
02.04.2025
Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)