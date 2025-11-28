Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde son 10 maç

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, pazartesi günü saat 20.00'de Kadıköy'de karşılaşacak.

Zirveyi yakından ilgilendiren mücadele öncesinde ezeli rakiplerin son 10 maçına bakıldığında sarı-kırmızılıların üstünlüğü var.

GALATASARAY'IN 5, FENERBAHÇE'NİN 3 GALİBİYETİ VAR

İki takım arasında 8'i lig, 1'er de Turkcell Süper Kupa ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere oynanan son 10 müsabakada Aslan 1'i hükmen 5 kez kazanırken, Kanarya ise 3 defa galip ayrıldı. 2 mücadele de berabere tamamlandı.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan son 10 derbinin sonuçları şöyle:

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2 (Lig)

10.04.2022

Fenerbahçe: 2 - Galatasaray: 0 (Lig)

08.01.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 3 (Lig)

04.06.2023

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

24.12.2023

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 0 (Lig)

07.04.2024

Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0 (Hükmen) (Süper Kupa)

19.05.2024

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1 (Lig)

21.09.2024

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3 (Lig)

24.02.2025

Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0 (Lig)

02.04.2025

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 2 (Türkiye Kupası)