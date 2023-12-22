Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek!
ensonhaber.com

Süper Lig'in 18. haftası 2023-2024 sezonunun en kritik maçlarından birine sahne olacak.

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek.

24 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlendi.

Lig yarışını doğrudan etkileyecek olan bu müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

İşte haftanın hakemleri

Sivasspor - İstanbulspor: Mert Güzenge

Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Şansalan

Trabzonspor - Başakşehir: Volkan Bayarslan

Konyaspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek

Adana Demirspor - Antalyaspor: Burak Pakkan

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Turgut Doman

Alanyaspor - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam

Pendikspor - Ankaragücü: Ümit Öztürk