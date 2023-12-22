Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Arda Kardeşler yönetecek!

Süper Lig'in 18. haftası 2023-2024 sezonunun en kritik maçlarından birine sahne olacak.
İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Okan Buruk'un çalıştırdığı Galatasaray dev derbide karşı karşıya gelecek.
24 Aralık Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak ve Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlendi.
Lig yarışını doğrudan etkileyecek olan bu müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
İşte haftanın hakemleri
Sivasspor - İstanbulspor: Mert Güzenge
Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Ali Şansalan
Trabzonspor - Başakşehir: Volkan Bayarslan
Konyaspor - Kayserispor: Bahattin Şimşek
Adana Demirspor - Antalyaspor: Burak Pakkan
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: Turgut Doman
Alanyaspor - Samsunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
Hatayspor - Beşiktaş: Kadir Sağlam
Pendikspor - Ankaragücü: Ümit Öztürk
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