Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Haber Merkezi
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fenerbahçe ile Galatasaray, saat 20.45'te Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Derbiyi Cihan Aydın yönetecek.
Aydın'ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Volkan Ahmet Narinç yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Burak Pakkan olacak.
VAR HAKEMİ ALMANYA'DAN
Ezeli rakipler arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Almanya Futbol Federasyonu'ndan Pascal Müller oturacak. Müller'e AVAR'da Erkan Engin eşlik edecek.
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