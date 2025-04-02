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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin VAR'ı Alman hakem Pascal Müller oldu.