Fenerbahçe - Galatasaray - CANLI SKOR

ensonhaber.com
CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
1' Maç başladı.
Süper Lig'in 18. haftasında derbi maçta Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.
Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Osayi-Samuel, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Edin Dzeko
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Kerem Demirbay, Lucas Torreira, Hakim Ziyech, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Mauro Icardi
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış