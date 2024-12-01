Fenerbahçe, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

İHA
Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
Bireysel çalışmalarla devam eden antrenman, taktiksel çalışmalarla noktaladı.
FENERBAHÇE MAÇ SAATİNİ BEKLİYOR
Bu çalışmayla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, maç saatini beklemeye başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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