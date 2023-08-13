Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

2023-2024 sezonunun ilk hafta mücadelesinde İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe ile Erdal Güneş'in ekibi Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli takımın ev sahipliğinde saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Mert Hakan, Szymanski, Tadic, Ryan Kent, Dzeko.
Gaziantep FK: Batuhan, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Gradel, Mustafa