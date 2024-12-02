Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Mücadele, beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Ligde son 4 maçını kazanan ve son olarak hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag'ı mağlup eden sarı-lacivertliler, Gaziantep engelini de aşarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

PUAN FARKINI İNDİRME FIRSATI

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, haftaya 29 puanla 2. sırada girdi. Sarı-lacivertliler kazanması durumunda Galatasaray ile puan farkını 3'e indirecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Djiku, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Oğuz Aydın, En-Nesyri

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Arda, Viana, N'Diaye, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mustafa, Halil, Lungoyi