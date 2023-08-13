Fenerbahçe - Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe Süper Lig'in ilk haftasında evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek.
Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te oynanacak karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
Eksikler
Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığı bulunan Lincoln maç kadrosunda yer almazken son Maribor maçında sakatlığı nedeniyle kadroda olmayan Mert Hakan, Emre Mor'un durumları ise belirsiz.
Gaziantep'te savunmadan Ertuğrul Ersoy kadroda yok.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Altay, Osayi, Becao, Djiku, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, Kent, Tadic, Dzeko
Gaziantep FK: Mustafa Burak, Mbakata, Arda, Djilobodji, Khacef, Furkan, Jevtovic, Maxim, Markovic, Gradel, Riascos