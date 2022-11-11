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    Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Spor Toto Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam ediyor. Lider Fenerbahçe sahasında Giresunspor'u konuk edecek. İşte kritik maçın detayları..
    • 11.11.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 11.11.2022 - 14:26
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    Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı son 5 maçın tamamını kazanmayı başardı.

    Dünya Kupası arası öncesi son maçına çıkacak olan sarı lacivertliler Giresunspor karşısında bir sürpriz yaşamak istemiyor. Jorge Jesus yönetiminde iyi bir grafik çizen Fenerbahçe taraftarı önünde maçı kazanarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlamak istiyor.

    Hakan Keleş yönetimindeki Giresunspor Süper Lig'de oynadığı 12 maçta aldığı 12 puan ile 15. sırada yer alıyor. Ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından. ilgilendiren maçın detayları belli oldu.

    Peki Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte cevabı..

    Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Fenerbahçe - Giresunspor maçı ne zaman oynanacak?

    Fenerbahçe - Giresunspor maçı 12 Kasım Cumartesi günü saat 17.00'de oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.

    Fenerbahçe - Giresunspor maçı beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


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