Fenerbahçe, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

AA & Ensonhaber

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında dün sahasında Fransa temsilcisi Lyon ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, Göztepe müsabakası öncesi ara vermeden ilk antrenmanını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirdi.

İDMAN BİREYSEL ÇALIŞMAYLA SONA ERDİ

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idman, salonda başladı.

Ardından sahaya inen futbolcular ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı. Şut ve pas çalışmalarıyla süren antrenman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

HAZIRLIKLAR YARIN TAMAMLANACAK

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Göztepe maçının hazırlıklarını tamamlayacak.