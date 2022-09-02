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    Fenerbahçe: Hassasiyetle faillerin bulunmasını bekliyor, istiyoruz

    Fenerbahçe, resmi kaynaklarından 4 Nisan 2015'te gerçekleşen saldırıya yönelik açıklama yaptı.
    • 02.09.2022 - 18:21
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 18:59
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    Fenerbahçe: Hassasiyetle faillerin bulunmasını bekliyor, istiyoruz

    Fenerbahçe, resmi kaynaklarından 4 Nisan 2015'te gerçekleşen saldırıya yönelik açıklama yaptı.

    Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada:

    "1 Eylül 2022 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’ne gerçekleştirilen vahim saldırının faillerinin İçişleri Bakanlığımız ve ona bağlı emniyet güçlerimizin hızlı ve hassas çalışmalarıyla yakalanması memnuniyet vericidir.

    Büyük bir tehlike atlatan TFF Yönetim Kurulu Üyelerine ve olay yerinde bulunan herkese bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

    "Arayışımızın son bulması en büyük temennimiz"

    İçişleri Bakanlığımızı ve emniyet güçlerimizi söz konusu elim olayı çok hızlı bir şekilde aydınlattığı için tebrik ediyor; bu vesileyle 4 Nisan 2015’te gerçekleşen ve failleri hala bulunamayan Futbol A Takımımızın otobüsünün kurşunlanarak oyuncularımızın, teknik heyetimizin ve kulüp personellerimizin canına kastedildiği olayın da aydınlatılmasını ve Türk adaletinin önüne çıkarılmasını beklediğimizi hatırlatmak istiyoruz.

    Devletimizin elinde bulundurduğu imkânlar ve dünkü örnek çalışma göz önünde bulundurulduğunda, camiamızın 7 seneyi aşkın süredir devam eden tespit ve adalet arayışının son bulması en büyük temennimizdir.

    Devletimizin, spor tarihimizde kara bir leke, vicdanlarda açık bir yara olan ve dünya sporundaki itibarımıza büyük gölge düşüren bu vahim olayı aydınlatacağına güveniyor; yetkililere çalışmalarında başarılar diliyoruz."

    Fenerbahçe: Hassasiyetle faillerin bulunmasını bekliyor, istiyoruz #1

    Fenerbahçe: Hassasiyetle faillerin bulunmasını bekliyor, istiyoruz #2

    Fenerbahçe: Hassasiyetle faillerin bulunmasını bekliyor, istiyoruz #3

    Fenerbahçe: Hassasiyetle faillerin bulunmasını bekliyor, istiyoruz #4


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