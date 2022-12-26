Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde evinde Hatayspor'u konuk edecek. İşte kritik maçın bilgileri..

Spor Toto Süper Lig heyecanı hafta içi oynanacak maçlar ile devam edecek. Süper Lig 16. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek.

Dünya Kupası dönüşü Trabzonspor'a konuk olan Fenerbahçe sahadan 2-0 mağlup ayrılarak liderliği Galatasaray'a kaptırdı.

Evinde oynayacağı Hatayspor maçını kazanarak yeniden çıkış yakalamak isteyen sarı lacivertliler 14 maçta 29 puan topladı.

Volkan Demirel yönetimindeki Hatayspor ise 14 maçta topladığı 15 puan ile 14. sırada yer alıyor.

Peki Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte kritik maçın detayları..

Fenerbahçe - Hatayspor maçı ne zaman oynanacak?

Fenerbahçe - Hatayspor mücadelesi 27 Aralık Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.