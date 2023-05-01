Fenerbahçe ile Galatasaray arasında TFF ve Yusuf Günay gerilimi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, TFF Başkan Vekili Yusuf Günay ile girdiği polemik giderek büyüyor. Günay'ın Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile derbide aynı karede yer alması, sarı lacivertli kulüp tarafından "Bu işte bir tutarsızlık var" ifadeleriyle yorumlandı.

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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı giderek daha da çetin bir hal aldı. Ligin bitimine 6 hafta kala, Sahada devam eden mücadele her zaman olduğu gibi saha dışına da taştı.

Geçen hafta TFF'yi ziyaret eden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in de kendisinden sonra federasyona randevusuz gittiğini ve TFF Başkan Vekili Yusuf Günay ile görüştüğünü iddia etti. Ali Koç ayrıca Yusuf Günay'ı, Galatasaray'ın eski bir yöneticisi olması nedeniyle "köstebek" olmakla suçladı.



Bu iddiaların ardından Yusuf Günay, Fenerbahçe'ye şu ifadelerle cevap verdi:

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'uni şahsımı hedef alan sözleri üzerine açıklama yapma gereği doğmuştur. Ülkesi ve milletine hizmet etmeyi görev bilen biri olarak, Sayın Koç'un söz ettiği 'eski bir bürokrat'unvanını taşımaktan, onur ve gurur duyuyorum. Büyük camialarda yöneticilik yapmak büyük sorumluluk gerektirir. Hakkaniyet ve adalet ister. Ama en çok da saygı ister. Kişi ve makamlara, temsil ettikleri camialara saygıyla yaklaştığım gibi, aynı saygıyı beklemek de en doğal hakkımdır. Kibir, zihinsel körlük getirir. Başkalarına saldırganlık yaparak; iftira ve hakaret ederek başarılı olunamayacağı artık görülmelidir. Sayın Koç, bulunduğu makamın önem ve mahiyetini idrak ederse, yakışıksız üslup ve söylemlere ihtiyacı kalmayacaktır.

Fenerbahçe'den yanıt: "Bu işte bir tutarsızlık var"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, Beşiktaş-Galatasaray derbisini sarı-kırmızılıların eski yöneticisi TFF Başkan Vekili Yusuf Günay ile birlikte izlemesine Fenerbahçe'den tepki geldi. Fenerbahçeli Yönetici Sertac Komsuoğlu, sosyal medyada hesabından "Bu işte bir tutarsızlık var…" diyerek Dursun Özbek ile Yusuf Günay'ın fotoğrafını paylaştı.