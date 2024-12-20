Fenerbahçe, ilk 6'da yer alan takımları yenemedi

Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Arda Turan'ın yönetimindekiEyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin golünü 45+4'te Youssef En-Nesyri kaydetti. Eyüpspor'un golünü ise 26. dakikada Ahmed Kutucu attı.
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, maçın 45+5. dakikasında Fenerbahçe'nin golüne yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
FENERBAHÇE, İLK 6'DA YER ALAN TAKIMLARI YENEMEDİ
Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçının ardından dikkat çeken bir istatistiğe damga vurdu.
Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.
FENERBAHÇE'NİN İLK 6'DAKİ TAKIMLARA KARŞI ALDIĞI SONUÇLAR
17 Ağustos:
Göztepe 2-2 Fenerbahçe
21 Eylül:
Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
20 Ekim:
Samsunspor 2-2 Fenerbahçe
7 Aralık:
Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe
20 Aralık:
Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe
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