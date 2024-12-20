Fenerbahçe, ilk 6'da yer alan takımları yenemedi
Haber Merkezi

Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Arda Turan'ın yönetimindekiEyüpspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe'nin golünü 45+4'te Youssef En-Nesyri kaydetti. Eyüpspor'un golünü ise 26. dakikada Ahmed Kutucu attı.

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, maçın 45+5. dakikasında Fenerbahçe'nin golüne yaptığı itirazlar sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

FENERBAHÇE, İLK 6'DA YER ALAN TAKIMLARI YENEMEDİ

Sarı-lacivertliler, Eyüpspor maçının ardından dikkat çeken bir istatistiğe damga vurdu.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe Süper Lig'de ilk 6 sırayı paylaşan hiçbir takımı mağlup edemedi.

FENERBAHÇE'NİN İLK 6'DAKİ TAKIMLARA KARŞI ALDIĞI SONUÇLAR

17 Ağustos:

Göztepe 2-2 Fenerbahçe

21 Eylül:

Fenerbahçe 1-3 Galatasaray

20 Ekim:

Samsunspor 2-2 Fenerbahçe

7 Aralık:

Beşiktaş 1-0 Fenerbahçe

20 Aralık:

Eyüpspor 1-1 Fenerbahçe

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Emre Çalışkan
Editor