Fenerbahçe - İstanbulspor - CANLI SKOR Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, evinde İstanbulspor'u ağırlıyor.

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25’ Gol… Fenerbahçe 1-0 İstanbulspor (Arda)

14' Sağ çaprazdan çalımlarla ilerleyen Ferdi, ceza alanındaki Pedro'yu görmek istedi. Son anda savunma araya girdi.

8' Enner Valencia, Alioski'nin pasıyla sol kanattan çizgiye inmek istedi ancak top doğrudan auta gitti.

5' Fenerbahçe ile Szalai ile ağları buldu ancak gol geçerlilik kazanmadı. Hakem Kadir Sağlam, gol öncesinde Pedro'nun kaleci Alp Arda'ya faul yaptığı kararını verdi.

1' Maç başladı.

Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile İstanbulspor, karşı karşıya geliyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetiyor. Karşılaşma, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanıyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Ferdi, Samet, Szalai, Alioski, İsmail, Mert Hakan, Arda, Emre Mor, Valencia, Joao Pedro

İstanbulspor: Alp, Okan, Deli, Mehmet Yeşil, Duhan, Muammer, Kerem, Loshaj, Rroca, Ethemi, Eze