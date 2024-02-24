Fenerbahçe - Kasımpaşa - CANLI SKOR Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor.

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İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 0-0 Kasımpaşa

45' VAR kontrolünün ardından ofsayt kararı bozulmadı.

45' Fenerbahçe golü buldu. Ön alan baskısıyla topu kazanan Tadic'in şutunda Dzeko topu ağlara gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

44' Porozo sol kanattan hareketlenen Yasin'e pasını vermek istedi ancak top doğrudan auta çıktı.

42' Sol kanattan topu kazanan Yasin şutunu çekti ancak savunmaya çarpan top kornere çıktı.

41' Ön alan baskısıyla topu kazanan Mert Hakan yine sol kanattan topla geldi ancak ortasını açarken dengesini kaybetti ve top auta çıktı.

40' Sol kanattan topla birlikte çıkan Tadic savunma arkasına sarkan Cengiz'e pasını gönderdi ancak kaleci Ali topu kontrol etti.

38' Da Costa sol kanattan savunma arkasına sarkan Haris Hajradinovic'e pasını verdi ancak Ferdi topu taca gönderdi.

35' Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanattan topla birlikte gelen Tadic ceza sahasına hareketlenen Mert Hakan'a pasını verdi. Mert Hakan'ın uzak direğe etkili şutu direğin yanından auta çıktı.

32' Sağ kanattan çalımlarla gelen Fall ceza sahasına girdi fakat ortasını açamadan Djiku topu kornere gönderdi.

28' İsmail sol kanattan savunma arkasına sarkan Mert Hakan'a pasını yolladı ancak top doğrudan auta çıktı.

27' Orta alandan topla birlikte çıkmak isteyen Dzeko, Porozo'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

25' Sağ kanattan topla birlikte gelen Cengiz savunma arkasına sarkan Ferdi'ye pasını vermek istedi fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

23' Fenerbahçe etkili geldi. Cengiz'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte kafayı vuran Djiku'nun topu direğin yanından auta çıktı.

20' Jackson Porozo sol kanattan hareketlenen Da Costa'yı bulmak istedi ama top doğrudan auta çıktı.

19' Winck şansını çok uzaklardan denedi ancak top çok farklı şekilde auta çıktı.

18' Sol kanattan topla çıkan Mert Hakan ortasını açtı ancak kaleci Ali topu kontrol etti.

15' Mortadha Ben Ouannes, Mert Hakan'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

14' Sağ kanattan ceza sahasına çalımlarla giren Fall ceza sahasına gelen Aytaç'a pasını verdi. Aytaç'ın gelişine sert şutu direğin üstünden auta çıktı.

13' Sol kanattan topla ceza sahasına giren Tadic arka direkteki Dzeko'ya ortasını açtı. Dzeko'nun çevirdiği topta Cengiz altı pastan topu auta gönderdi.

12' Ferdi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Cengiz çalımlarla ceza sahasına girmek istedi ama şutunu çekemeden savunma topu uzaklaştırdı.

11' Mert Hakan, Jackson Porozo ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

8' Omeruo sağ kanattan savunma arkasına sarkan Fall'a uzun pasını yolladı ancak top doğrudan auta çıktı.

7' Kasımpaşa etkili geldi. Ön alanda topu kazanan Winck sağ kanattan savunma arkasına sarkan Nuno Da Costa'ya pasını verdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

6' Haris Hajradinovic'in ortasında savunma ön direkte topu uzaklaştırdı.

4' Kenneth Omeruo sağ kanattan hareketlenen Fall'ı topla buluşturmak istedi fakat Tadic'e çarpan top taca çktı.

2' Çağlar orta alanda topu aldı ancak yerde kaldı. Hakem serbest vuruşu verdi.

1' Maç başladı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetiyor.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Djiku, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Krunic, Cengiz, Mert Hakan, Dusan Tadic, Edin Dzeko

Kasımpaşa: Ali Emre, Winck, Porozo, Omeruo, Yasin, Sadiku, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa