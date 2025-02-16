Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı art arda 12. kez mağlup etti

İHA

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerde galibiyeti getiren golleri Youssef En-Nesyri (2) ve Oğuz Aydın kaydetti.

ÜST ÜSTE 12. GALİBİYET

Son yıllarda lacivert-beyazlılara üstünlüğü bulunan Fenerbahçe, rakibine karşı 10'u lig, 2'si de Türkiye Kupası olmak üzere üst üste 12. galibiyet elde etti.

Bu süreçte oynanan maçlarda Fenerbahçe 34 gol kaydederken, Kasımpaşa ise 7 gole imza attı.

SON MAĞLUBİYET 2020'DE

Kasımpaşa, Fenerbahçe'yi son olarak 2020 yılında sahasında oynadığı müsabakada 2-0 mağlup etti.