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Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe, Kayserispor ile yapacağı lig maçının hazırlıklarına devam etti.