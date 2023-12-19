Fenerbahçe, Kayserispor maçının hazırlıklarını bitirdi Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, hazırlıklarını noktaladı.

İHA

Fenerbahçe, Süper Lig’in 17. haftasında yarın deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün öğle saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman; koşu, ısınma, koordinasyon hareketleri ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Kayseri'ye hareket edecek

Antrenman sonrası yaşadığı ağrı şikayeti sonrası hastanede MR görüntülenmesi gerçekleştirilen Edin Dzeko'nun, sağ ayak arka adalesinde zorlanma tespit edildiği ve tedavi süreci başlatıldığı açıklandı.

Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Kayseri’ye hareket edecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)