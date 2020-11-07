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Fenerbahçe-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 08:23
- Güncelleme : 07.11.2020 - 08:31
Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Konyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbaçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Perotti, Samatta
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Shengelia, Alper, Kravets