Dolar
8.5193
1.2274%
Euro
10.1264
1.6268%
Altın
1952.4
0.1795%
Borsa
1191.96
1.0118%
G. Altın
534.824
1.3788%
Bitcoin
131751.61
3.5705%
EXEN Coin
12.40
-0.16%
13ºC
İstanbul
Sağanak yağış 13 C

    Fenerbahçe-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 08:23
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 08:31
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe-Konyaspor maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Fenerbahçe, Konyaspor'u da yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

    Ülker Stadyumu'nda 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maçı beIN Sports'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.

    MUHTEMEL 11'LER

    Fenerbaçe: Altay, Gökhan, Serdar, Tisserand, Caner, Ozan, Gustavo, Valencia, Pelkas, Perotti, Samatta

    Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Abdülkerim, Guilherme, Jevtovic, Oğuz Kağan, Miya, Shengelia, Alper, Kravets

    Fenerbahçe-Konyaspor maçının muhtemel 11 leri #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir