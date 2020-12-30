Fenerbahçe, Kruse ile 5 milyon euroya anlaştı

Fenerbahçe, Kruse ile 5 milyon euroya anlaştı

7.5 milyon euroluk tazminatı düşürmek için Max Kruse'nin avukatlarıyla görüşen Fenerbahçe yönetimi, Alman futboluyla 5 milyon euro karşılığında anlaştı.

Geçtiğimiz sezon alacaklarının ödenmediğini söyleyerek Fenerbahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse, ülkesi Almanya'ya dönmüştü.

Sarı-lacivertli kulübü FIFA'ya şikayet eden Alman oyuncu, 7.5 milyon euro tazminat almaya hak kazanmıştı.

Bu parayı aşağı çekmek için Kruse'nin avukatlarıyla görüşen yönetim, dün resmi internet sitesinden bir açıklama yaparak anlaşmanın sağlandığını duyurdu.

Fenerbahçe, oyuncuya ne kadar ödeneceğini ise açıklamadı.

5 MİLYON EURO

Selim Manav'ın haberine göre, gizlenen bu rakamın 5 milyon euro olduğu ortaya çıktı.

2.5 milyon euroluk bir indirime giden 32 yaşındaki futbolcunun, parayı taksitler halinde alacağı öğrenildi.