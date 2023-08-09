Fenerbahçe, Lincoln Henrique'nin sözleşmesini dondurdu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında Slovenya'nın Maribor takımını konuk edecek Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, maç öncesinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Kartal, Lincoln Henrique'nin son durumunu duyurdu.
"Sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk"
Deneyimli teknik adam sakatlığından henüz kurtulamayan Lincoln Henrique'nin sözleşmesinin devre arasına kadar dondurulduğunu açıkladı.
İsmail Kartal, "Lincoln Henrique'nin sözleşmesini devre arasına kadar dondurduk. Tedavisi devam ediyor." ifadelerini kullandı.
Mart ayından bu yana sakat
Geçtiğimiz sezon başında sarı-lacivertlilere transfer olan Lincoln, 2 gol atarken 8 asist kaydetti. 24 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz Mart ayında Sevilla karşısında sakatlanmıştı.
Lincoln, Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun ilk karşılaşmasında sol diz ön çağraz bağlarından sakatlanarak oyundan çıkmıştı.