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İHA

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Lyon ile sahasında karşılaşacak Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda ilk olarak futbolcular ve teknik heyet, Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

4 İSİM İDMANDA YER ALMADI

Daha sonra antrenman ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra 5'e 2 pas çalışmasına geçildi.

Sakatlıkları bulunan ve tedavileri süren Dominik Livakovic, Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek antrenmanda yer almadı.

MAÇIN TAKTİĞİ ÜZERİNDE DURULDU

Kaleciler İrfan Can Eğribayat ve Osman Ertuğrul Çetin, kaleci antrenörü eşliğinde çalıştı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Lyon maçının taktiği üzerinde duruldu.