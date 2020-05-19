Futbol

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Fenerbahçe Mehmet Ekici'yle el sıkıştı Kadro dışı bırakılan Alper'i affeden F.Bahçe yönetimi, beklentileri karşılayamayan bir başka isimle daha yola devam etme kararı aldı. Maaşını 1 milyon euroya düşüren Mehmet Ekici, takımda kalacak.