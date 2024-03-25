Fenerbahçe, milli arada hazırlıklarını sürdürüyor

AA
Fenerbahçe, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Milli oyuncular yer almadı.
Hazırlıklar sürecek
Koşu, ısınma, koordinasyon ve pas yaparak başlayan idman, dar alanda yapılan çift kale maçların ardından gerçekleştirilen bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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