Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe 5. hazırlık maçına çıkıyor.Macar ekibi Mol Fehervar ile oynanacak maçın detayları belli oldu..

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 5. hazırlık maçına çıkıyor.Son olarak Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelen sarı lacivertli ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı.

Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

Jorge Jesus yönetiminde 4 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe bu maçlarda üç galibiyet bir beraberlik aldı.

Taraftarlar Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman ve hangi kanalda sorularına cevap aramaya başladı.

Maç ne zaman?

Fenerbahçe - Mol Fehervar hazırlık maçı 5 Temmuz (bugün) saat 17.30'da başlayacak.Futbolseverler karşılaşmayı S Sport ekranlarından izleyebilecek.