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- Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Fenerbahçe 5. hazırlık maçına çıkıyor.Macar ekibi Mol Fehervar ile oynanacak maçın detayları belli oldu..
- 05.07.2022 - 09:58
Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 5. hazırlık maçına çıkıyor.Son olarak Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelen sarı lacivertli ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı.
Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.
Jorge Jesus yönetiminde 4 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe bu maçlarda üç galibiyet bir beraberlik aldı.
Taraftarlar Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman ve hangi kanalda sorularına cevap aramaya başladı.
Maç ne zaman?
Fenerbahçe - Mol Fehervar hazırlık maçı 5 Temmuz (bugün) saat 17.30'da başlayacak.Futbolseverler karşılaşmayı S Sport ekranlarından izleyebilecek.