Petrol
113.19
-0.27%
Euro
17.591
0.31%
Dolar
16.9488
0.73%
Altın
981.82
0.41%
Borsa
2413
0.00%
Bitcoin
342.153
5.96%
BTXN Coin
6.72
-1.61%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Fenerbahçe 5. hazırlık maçına çıkıyor.Macar ekibi Mol Fehervar ile oynanacak maçın detayları belli oldu..
    • 05.07.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe 5. hazırlık maçına çıkıyor.Son olarak Sırbistan ekibi Partizan ile karşı karşıya gelen sarı lacivertli ekip mücadeleden 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı.

    Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    Macaristan temsilcisi Mol Fehervar ile hazırlık maçına çıkacak olan Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü.

    Jorge Jesus yönetiminde 4 hazırlık maçı oynayan Fenerbahçe bu maçlarda üç galibiyet bir beraberlik aldı.

    Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? #2

    Taraftarlar Fenerbahçe - Mol Fehervar maçı ne zaman ve hangi kanalda sorularına cevap aramaya başladı.

    Maç ne zaman?

    Fenerbahçe - Mol Fehervar hazırlık maçı 5 Temmuz (bugün) saat 17.30'da başlayacak.Futbolseverler karşılaşmayı S Sport ekranlarından izleyebilecek.


    İlginizi Çekebilir

    Merakla beklenen Xiaomi 12S Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri
    Teknoloji

    Merakla beklenen Xiaomi 12S Ultra tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

    Trabzonspor, Trezeguet'yi KAP'a bildirdi
    Transfer dosyası

    Trabzonspor, Trezeguet'yi KAP'a bildirdi

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Görüş Bildir