Aziz Yıldırım, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nu terk etti Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, seçimde divan başkanlığı oylamasına tepki göstererek, "Demokrasi olmayan bir seçim oldu" dedi ve kongre alanından ayrıldı.

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ensonhaber.com

Fenerbahçe'de Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aday olduğu başkanlık seçimi öncesinde kongre heyecanı başladı.

Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 8 Haziran Cumartesi ve 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda gerçekleştirilecek olan genel kurula 46 bin 410 kongre üyesinin katılım hakkı bulunuyor.

Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük yönetti

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım, genel kurul toplantısını yönetmesi için Şekip Mosturoğlu'nu önerdi.

Başkan Ali Koç ise Vefa Küçük ismini üyelere sundu.

Tribünleri dolduran taraftarların yaptığı oylama sonucunda Koç'un önerdiği Vefa Küçük, genel kurul toplantısını yönetti.

"Ben buradan ayrılıyorum"

Yaşanan bu gelişme üzerine ise Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti.

Kongrede kısa süreliğine söz alan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:

1 dakika beni dinleyin Fenerbahçeliler. Fenerbahçe'ye yakışır bir kongre olsun. Yapılan seçim gayrı demokratik bir seçim oldu. Ben buradan ayrılıyorum. Yarın oy atmaya geleceğim. İsteyen kalabilir, isteyen ayrılabilir.

Aziz Yıldırım niye terk etti?

Kongrenin ilk gününde seçimi yönetecek kurul belirlendi.

El kaldırma usulüyle yapılan seçimde Ali Koç'un önerdiği Vefa Küçük'ün seçimi yönetmesi kararlaştırıldı.

Aziz Yıldırım cephesi ise asıl kazananın kendi önerdiği Şekip Mosturoğlu olduğunu öne sürdü.

Aziz Yıldırım, Erol Bilecik'in mali tablolarını sunması sırasında kürsüye gelerek konuşmaya çalıştı.

Vefa Küçük, bu esnada "Benden izin almadınız" dedi. Aziz Yıldırım ise "Sen seçilmeden o koltukta oturuyorsun" dedi.

Ali Koç bu sırada Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek konuştu.

Vefa Küçük, "Kürsü işgal edilmiştir. Kürsüyü boşaltacağız" dedi.

Bu sözlerinden 1 dakika sonra Aziz Yıldırım'a 30 saniye söz hakkı tanıyacağını açıkladı.

Ardından Aziz Yıldırım, kongreyi terk etti.