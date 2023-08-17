Fenerbahçe olaylı maçta Maribor'u farklı yenerek turu aldı

ensonhaber.com
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya'da Maribor deplasmanına çıktı.
Sahasındaki maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler deplasmandaki karşılaşmayı da 3-0 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı.
Fenerbahçe'nin golleri İrfan Can Kahveci (17), Szymanski (77) ve Tadic'ten (79) geldi.
Karşılaşmanın 66. dakikasında yaşanan tribün olayları sebebiyle maça yaklaşık yarım saat ara verilirken olayların yatıştırılmasının ardından ise maç devam etti.
Sıradaki rakip Twente
Temsilcimiz play-off turunda Letonya'nın Riga takımını saf dışı bırakan Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek.