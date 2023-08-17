Fenerbahçe olaylı maçta Maribor'u farklı yenerek turu aldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Maribor'u 3-0 mağlup etti ve toplamda 6-1'lik skorla play-off turuna yükseldi.

ensonhaber.com UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya'da Maribor deplasmanına çıktı. Sahasındaki maçı 3-1 kazanan sarı-lacivertliler deplasmandaki karşılaşmayı da 3-0 kazanarak adını play-off turuna yazdırdı. Fenerbahçe'nin golleri İrfan Can Kahveci (17), Szymanski (77) ve Tadic'ten (79) geldi. Karşılaşmanın 66. dakikasında yaşanan tribün olayları sebebiyle maça yaklaşık yarım saat ara verilirken olayların yatıştırılmasının ardından ise maç devam etti. Sıradaki rakip Twente Temsilcimiz play-off turunda Letonya'nın Riga takımını saf dışı bırakan Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek. Gözden Kaçmasın Fenerbahçe'nin Maribor'a konuk olduğu maç çıkan kavga nedeniyle durdu Haberin Detayları