Fenerbahçe'nin Maribor'a konuk olduğu maç çıkan kavga nedeniyle durdu Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında konuk olduğu Maribor önünde 1-0 önde olduğu dakikalarda iki takım taraftarları arasında kavga çıktı ve maç durdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya'da Maribor deplasmanına çıktı. Sarı-lacivertlilerin 1-0 önde götürdüğü mücadelenin 66. dakikasında kale arkasındaki taraftarlar arasında kavga çıktı ve maç durdu. Dusan Tadic başta olmak üzere Fenerbahçeli futbolcuların kale arkasına yaklaşarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Olaylardan yaklaşık 20 dakika sonra Fenerbahçeli taraftarların tribünleri boşaltması yönünde anons yapıldı. Sarı-lacivertli futbolseverler önce bu karara tepki gösterse de daha sonra tribünleri terk etti. Müsabaka tam 32 dakika durduktan sonra yeniden başladı. Kavganın nedeni belli oldu Mücadelenin 66. dakikasında Maribor tribününden atlayan bir taraftar, Fenerbahçe tribünlerine doğru hareket etti ve sarı-lacivertli taraftarların açtığı bir pankartı yırtmak istedi. Bunun üzerine olaylar başlarken Mariborlu taraftar gözaltına alındı.