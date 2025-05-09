Başakşehir ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 35. hafta maçında kozlarını paylaştı.
Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan maçta konuk takım Fenerbahçe, bir pozisyonda penaltı itirazında bulundu.
FENERBAHÇE'NİN PENALTI BEKLENTİSİ
Karşılaşmanın 55. dakikasında Talisca'nın vuruşu Opoku'dan sekti ve Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun vuruşu yandan dışarıya gitti.
Fenerbahçeli futbolcular, Opoku'nun pozisyonunda elle oynama ve penaltı bekledi.
OYUNU DEVAM ETTİRDİ
Burak Pakkan, Portekizli VAR hakemi Fabio Verissimo'dan gelen uyarının ardından ekrana gitti ve pozisyonu izledi.
Hakem Pakkan, VAR incelemesi sonrası oyunun devam etmesini istedi.
MOURINHO'DAN TEPKİ!
Fenerbahçe, bu pozisyonun ardından Başakşehir karşısında 60. dakikada Milan Skriniar ile ikinci golü buldu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu golün ardından hakeme doğru ekran işareti yaparak VAR'a git şeklinde itirazda bulundu.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış