Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisinde penaltı kazandığı pozisyon Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde Arda Güler'in yerde kalmasıyla sarı-lacivertliler, penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia golü buldu.

Süper Lig'de 27. haftanın en önemli maçında Fenerbahçe, Beşiktaş'ı Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk etti.

Bu mücadelede ilk yarının son dakikalarında Fenerbahçe bir penaltı kazandı. Topun başına geçen Enner Valencia, takımını öne geçirdi.

Arda şık hareketlerle sıyrıldı

Maçın 37. dakikasında Fenerbahçe'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu iyi takip eden Arda Güler, ceza alanı ön çizgisine paralel bir şekilde şık hareketlerle ilerledi ve son olarak Onur Bulut'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Topun başına geçen Valencia, 26. golünü attı

Bir süre VAR'la irtibat kuran Halil Umut Meler, herhangi bir izleme tavsiyesi gelmeyince penaltının kullanılmasını istedi.

Sarı-lacivertli takımda penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Valencia, sağ ayağının içiyle sol alt köşeye doğru yerden düzgün vurdu. Kaleci Mert köşeyi doğru tahmin etse de gole engel olamadı.

Böylelikle Ekvadorlu forvet, bu sezon Süper Lig'deki 26. golünü kaydetti.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)